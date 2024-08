Lazio, la società celebra Dele-Bashiru: il post social - VIDEO

Un esordio da incorniciare quello dell'Olimpico non solo per la Lazio, che ha battuto il Venezia, ma anche per Dele-Bashiru che alla sua prima ufficiale con l'aquila sul petto ha sfoderato una prestazione più che convincente e che ha strappato anche applausi da parte dei tifosi. Anche la società ha celebrato il numero 7 biancoceleste con un video delle sue migliori azioni nel match: "Un ottimo esordio di Fisa in Serie A!".