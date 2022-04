Lazio, la società e gli auguri di Pasqua ai tifosi - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di festa anche in casa Lazio in vista della Pasqua. Squadra e staff, dopo la gara di ieri contro il Torino pareggiata per 1-1, si godranno una giornata di relax insieme alle loro famiglie e ai loro cari. La società ha voluto inviare un messaggio di auguri anche ai tifosi tramite i social: "Aquilotti, buona Pasqua!", insieme a una foto dei biancocelesti stretti in un abbraccio.