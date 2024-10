Lazio, la società esalta la squadra e ci ride su: "On fire, come..."

Esplode il destro di Pedro, la sfera sbatte sulla traversa e fa esultare l'Olimpico, ma non solo. La Lazio batte l'Empoli nel segno della sua leggenda, nel segno di un calciatore che in due partite ha fatto esultare il popolo laziale con due giocate da fenomeno. La società, per celebrare la prodezza di Pedro e la vittoria della squadra ha voluto proporre un video da dietro la porta, scrivendo poi ironicamente in didascalia: "Lazio is on fire (come le corde vocali di chi ha fatto il video".

Lazio is on fire (come le corde vocali di chi ha ripreso il gol)#LazioEmpoli#CMonEagles pic.twitter.com/xDH7RLB7bM — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 6, 2024