Lazio, la società ricorda l'appuntamento di Europa League: il post – VIDEO

Tra due giorni la Lazio scenderà in campo contro il Galatasaray in Turchia, nella gara valida per la prima giornata di Europa League. Una nuova stagione in Europa attende i biancocelesti che nel Girone E affronteranno Galatasaray, Lokomotiv Mosca e Marsiglia. Un girone di ferro che richiederà un dispendio di energie notevole per i ragazzi di Sarri che dovranno far fronte anche agli impegni in campionato. La società tramite i profili social ufficiali ha pubblicato un video che risale all’esordio della Lazio in Europa League stagione 2017/18, nella gara contro il Vitesse che si concluse 3 a 2 per i biancocelesti.

