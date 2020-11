Lazio, lady Hoedt premiata come migliore artista olandese: i complimenti del difensore - FOTO

È un grande giorno in casa Hoedt. Emma Heesters, cantante e compagna del difensore della Lazio, ha vinto il premio MTV come miglior artista olandese dell'anno. Grande gioia anche per Hoedt che ha fatto così i complimenti alla sua fidanzata in una storia Instagram: "Incredibile, sono orgoglioso di te per tutto il duro lavoro che fai ogni giorno che molte persone non vedono. Ti amo".

