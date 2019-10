Lazio, Lazzari contento a metà: “Una serata che ricorderò” - FOTO

Uno dei migliori in campo, anzi, il migliore al netto di un buon Caicedo. Ma Lazzari ha timbrato il cartellino: primo gol nella Lazio, primo gol in una competizione europea. Tutto questo al Celtic Park dinnanzi a 60 mila spettatori, in una delle atmosfere più uniche che rare del calcio mondiale. È stata una serata comunque indimenticabile per l'ex Spal, che su Instagram ha parlato così: “Dispiace per questa sconfitta immeritata...una serata che ricorderò!”. Già, peccato per quel 2-1 finale che non rende giustizia alla prestazione dell'esterno e di gran parte della squadra. Ma la Lazio può comunque sorridere ed essere contenta a metà, come Lazzari. Ora Inzaghi può contare definitivamente su Manuel, una freccia in più nell'arco biancoceleste.

L'ANGOLO TATTICO DI CELTIC - LAZIO: LE CONTRADDIZIONI BIANCOCELESTI

PAZZA LAZIO, DUE MESI SULLE MONTAGNE RUSSE

TORNA ALLA HOMEPAGE