Lazio, Lucas Leiva esulta per il Mondiale del 2002: "Ricordare è vivere"

LAZIO SOCIAL - Il coronavirus ha cambiato le nostre abitudini. L'emergenza sanitaria per la diffusione di questo virus ha costretto le popolazioni del Mondo a un lockdown per evitare che il contagio potesse diffondersi in maniera incontrollabile. Il calcio non ha fatto eccezione e i calciatori sono nelle loro abitazioni insieme ai famigliari. Lucas Leiva ne ha approfittato per subire un intervento al menisco e spera di poter recuperare per la ripartenza del campionato. Il brasiliano ieri sera si è concesso una serata amarcord insieme alla moglie e ai figli. Il centrocampista biancoceleste ha riguardato la finale del Mondiale del 2002 vinta dal suo Brasile ai danni della Germania. La Selecao del ct Scolari ha battuto 2-0 i tedeschi che schieravano in attacco un giovanissimo Miro Klose. La doppietta di Ronaldo ha deciso la sfida e, proprio ai gol del Fenomeno, Lucas Leiva ha esultato immortalando tutto su Instagram. "Ricordare è vivere" ed "E' finita" sono i messaggi che hanno accompagnato le storie condivise dal centrocampista.

