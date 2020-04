Calciomercato Lazio, dalla Francia: il Lione vuole 50 milioni per Depay

Le parole di ieri del Presidente del Lione Jean-Michel Aulas su Memphis Depay, sogno di mercato della Lazio - su cui va registrato anche l'interesse del MIlan - in scadenza con i francesi nel 2021, hanno certamente sortito il loro effetto, quantomeno nell'opinione dei tifosi. E dai media francesi arrivano voci sulla cifra monstre che servirebbe per portar via subito da Lione Depay: 50 milioni per un giocatore che tra un anno potrebbe liberarsi a zero se non dovesse rinnovare. Sarebbe senz'altro una spesa esagerata, considerando sia le condizioni contrattuali che quelle del mercato in un momento di emergenza simile. Difficile che un club spenda tanto per un giocatore in scadenza.

CALCIOMERCATO LAZIO, HAGI JR FA DISCUTERE IN ROMANIA

FELIPE ANDERSON PUO' TORNARE IN ITALIA, MA IL WEST HAM SPARA ALTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE