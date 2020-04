Lazio-Depay, parla il presidente del Lione: "Faremo tutto purché rimanga con noi"

Memphis Depay sembra essere il sogno proibito della Lazio. Portarlo a Roma, però, sarebbe quasi una 'mission impossible' per Lotito e Tare. Lo conferma il presidente del Lione Jean-Michel Aulas, che via Twitter ha spiegato: "Mi aspetto che Memphis resterà a lungo nella famiglia del Lione. Farò davvero di tutto per fare in modo che ciò accada, Memphis lo sa. Ho fiducia in lui". Il contratto che lo lega al club, e che scadrà nel 2021, non è stato ancora prolungato. Tuttavia, i sostenitori lo hanno letteralmente invaso di messaggi per farlo rimanere tra le fila dell'OL. L'hashtag #MemphisStayinLyon è diventato virale in poco tempo e in cima alla classifica delle tendenze di Twitter.

Coronavirus, Richeldi: "Le misure di contenimento stanno funzionando"

Calciomercato Lazio, Choupo-Moting bussa a Formello: ma Tare...

TORNA ALLA HOMEPAGE