Lazio, Lucas Leiva fa gli auguri ad Alberto Moreno: “Mi Manchi” - FOTO

Tre anni insieme al Liverpool, è quanto è bastato a Lucas Leiva e Alberto Moreno per cementificare il proprio rapporto e diventare ottimi amici. Oggi il terzino spagnolo, in passato accostato anche alla Lazio ma ormai vicino alla firma con il Villarreal, compie 27 anni. Non potevano mancare, quindi, gli auguri del mediano brasiliano, affidati a un post su Instagram: “Buon compleanno fratello! Ti voglio bene e mi manchi, tu sei parte della mia famiglia”. Un messaggio di grande affetto da parte di Leiva, accompagnato da diverse foto che lo ritraggono insieme allo spagnolo a Roma. Non si è fatta attendere anche la risposta di Alberto Moreno: “Grazie mille fratellino!”. Le due famiglie sono molto vicine e sono ormai parte una dell'altra, questo scambio di battute non ha fatto altro che confermarlo. Di seguito, ecco le foto del post di Leiva.

