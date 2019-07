Lazio, Luis Alberto a Ibiza con Suarez: "Felice di vedervi, amici" - FOTO

Dopo aver concluso la prima parte di ritiro ad Auronzo, i giocatori della Lazio possono ora godere di una piccola vacanza. Inzaghi ha concesso tre giorni di riposo ai suoi uomini. Chi ha deciso di tornare in patria, chi di rilassarsi in qualche spiaggia paradisiaca e chi invece, come Luis Alberto, ha deciso di darsi alla pazza gioia a Ibiza. Il centrocampista spagnolo ha incontrato il suo ex compagno (ai tempi del Liverpool) Luis Suarez all' Ushuaia, una delle più note discoteche delle Baleari. "Felice di vedervi, amici", il messaggio postato dal bomber uruguaiano tramite una story su Instagram.