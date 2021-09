Lazio, Luis Alberto batte Escalante a padel e scatta la presa in giro – FOTO

Dopo l’ottima prestazione di ieri, mister Sarri ha concesso ai suoi ragazzi un po’ di riposo prima di riprendere gli allenamenti in vista del prossimo impegno di Europa League in programma giovedì. Luis Alberto e Gonzalo Escalante ne hanno approfittato per farsi una partita a padel con due giocatori speciali, il papà dell’argentino e il “compare” dello spagnolo. La partita si è conclusa con la vittoria della coppia Luis Alberto - Javier che ha postato una foto sul suo profilo Instagram scrivendo: “Di padre in figlio. Un minuto di silenzio per la famiglia Escalante. Imbattuti”

