Lazio, Luis Alberto esulta sui social. Leiva e Immobile in coro: "Magic"

Luis Alberto continua a fare la differenza. La Lazio è una squadra magnifica in cui tutti i reparti funzionano alla perfezione. Se Immobile si sta prendendo la copertina a suon di gol, a centrocampo lo spagnolo sta facendo delle cose magnifiche. L'ex Liverpool sta vivendo una stagione fantastica come dimostrano gli undici assist già forniti finora. L'andaluso ha affidato ai social la sua gioia per il successo di ieri sulla Spal. Il numero dieci ha postato qualche foto dell'incontro con il messaggio: "E altri tre punti! E' sempre una gioia ottenere una vittoria in casa. Continuiamo a lavorare. Non stop, Forza Lazio!". Tra i commenti spuntano subito quelli dei compagni di squadra Ciro Immobile e Lucas Leiva. L'azzurro ha scritto Magic, mentre il brasiliano ha postato l'emoticon del cilindro da mago. Magic Luis, questo il soprannome dell'iberico, continua a regalare giocate e preziosismi. E la Lazio continua a volare.

