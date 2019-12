Lazio, Luis Alberto: “La carica dei nostri tifosi, niente di meglio…” - FT

In vista dell’impegno contro il Brescia del prossimo 5 gennaio, la Lazio si è ritrovata questo pomeriggio a Formello per la ripresa degli allenamenti. La squadra ha potuto contare sul calore dei propri tifosi, che hanno riempito il ‘Fersini’. A qualche minuto dal termine della seduta di lavoro, anche Luis Alberto ha voluto spendere qualche parola nei confronti del popolo biancoceleste. Di seguito, le parole con cui ha accompagnato le foto pubblicate su Instagram: “Di nuovo al lavoro con i nostri tifosi a incoraggiarci, non ci può essere niente di meglio. Insieme è più facile. Spero vi sia piaciuto l’allenamento. Grazie mille per essere venuti!”.

