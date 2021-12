Lazio, Luis Alberto nostalgico sui social: condivide il video del club e scrive… - FOTO

Domani la Lazio affronterà l’Udinese all’Olimpico alle 20:45, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. Sarà una gara importante per i biancocelesti che dovranno riscattare la brutta prestazione contro il Napoli e cercare di portare a casa tre punti importanti ai fini della classifica. Oggi il club tramite i canali social ha condiviso un video risalente a due anni fa in cui i biancocelesti sconfissero i friulani vincendo 3 a 0. In quella gara segnò anche Luis Alberto che tramite i suoi profili social ha condiviso il video scrivendo: “#TBT”. Espressione utilizzata sui social quando ci si riferisce a un ricordo, nella speranza che lo spagnolo e i suoi compagni possano replicare quanto fatto in quella gara.

