Lazio, Luis Alberto sui social: "Grazie di cuore a tutti per gli auguri" - FOTO

LAZIO, LUIS ALBERTO SOCIAL - Ha festeggiato il compleanno in famiglia, ora Luis Alberto il regalo può riceverlo anche dalla Lazio nel giorno delle 100 presenze con l'aquila sul petto. La sfida contro il Genoa in casa può chiudere due giorni di festa per lo spagnolo, che ieri ha spento 27 candeline tra mille auguri sui social da parte dei suoi compagni di squadra alla Lazio, di ex amici di campo e dei tifosi. Luis ha ringraziato tutti con un post unico pubblicato su Instagram: “Grazie di cuore a tutti per i tantissimi auguri ricevuti!!”. Può sdebitarsi con una bella prestazione contro il Genoa.

