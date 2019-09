Lazio, Luis Alberto fa 100 in biancoceleste: il Genoa è nel suo destino...

Luis Alberto festeggia oggi i suoi 27 anni. Sarà un weekend speciale per lo spagnolo che domani contro il Genoa toccherà quota 100 con la maglia della Lazio. L'andaluso, arrivato nella Capitale nell'estate del 2016, è uno dei punti fermi della squadra di Simone Inzaghi. Dopo un anno con più ombre che luci ha saputo conquistare il piacentino e l'ambiente reinventandosi in più ruoli. Il numero dieci ha firmato 20 gol e ben 29 assist e vuole migliorare i propri numeri. Spera di farlo già domani con il Genoa. Il club ligure porta particolarmente bene all'ex Siviglia che proprio contro i liguri ha segnato la sua prima rete con l'aquila sul petto nell'aprile del 2017 regalando il pareggio a Marassi. Lo spagnolo ha giocato 75 gare in Serie A, 1 in Supercoppa Italiana, 14 in Europa League e 9 in Coppa Italia. Dal suo arrivo in biancoceleste ha vinto 1 Supercoppa Italia nel 2017 e la Coppa Italia nel maggio scorso. Individualmente si è assicurato il titolo di re degli assist nella stagione 2017/18. Nel pieno della sua maturazione, Luis Alberto non vuole fermarsi. Ha deciso di rimanere alla Lazio nonostante la nostalgia della sua Siviglia e ora vuole essere ancora protagonista.

LAZIO, I FINALI DI PARTITA SONO DA INCUBO

LAZIO, 100 PARTITE IN A PER STRAKOSHA

TORNA ALLA HOMEPAGE