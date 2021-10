Lazio - Marsiglia, Raul Moro indica la via: "Continuiamo a lottare insieme" - FOTO

Finisce 0-0 la sfida di Europa League tra Lazio e Marsiglia e i biancocelesti non possono dirsi soddisfatti. Soprattutto nel secondo tempo gli uomini di Sarri hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato e nel finale è stato decisivo l'ingresso in campo di Raul Moro. Lo spagnolo ha avuto degli spunti importanti, uno dei quali ha quasi portato al gol Pedro. Sui social l'ex Primavera ha indicato la via ai compagni di squadra: "Continuiamo a lottare insieme. Forza Lazio!" ha scritto su Instagram.