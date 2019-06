Lazio, memories Cataldi con Lulic. E Felipe Anderson commenta... - FOTO

La nostalgia del calcio giocato comincia a farsi sentire, soprattutto per chi sul campo passa la maggior parte del proprio tempo. È il caso dei giocatori della Lazio, in particolare Danilo Cataldi, che tramite un post su Instagram ha voluto ricordare la vittoria della Coppa Italia postando una foto che lo ritrae assieme al capitano Lulic. Come di consueto, non si è fatto attendere il commento di Felipe Anderson: "Very Good" - ha scritto il brasiliano. A testimonianza di quanto sia rimasto legatissimo alla Lazio e ai suoi ex compagni. Ancora pochi giorni di vacanza e la nostalgia passerà.

