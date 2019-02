Lazio, Milinkovic e il grido liberatorio: "Forza ragazzi, giustizia è fatta!" - FOTO

Inter fuori, Lazio in semifinale. Questa la sentenza della Coppa Italia. Una vittoria meritata, frutto di un impegno sconfinato da parte di tutti. Nonostante i discutibili episodi che hanno rischiato – ancora una volta – di condizionare una gara, i biancocelesti hanno strappato la qualificazione. E proprio contro chi lo scorso anno ha negato agli uomini di Inzaghi l’accesso in Champions League. Tante le motivazioni, quindi, alla base del post di Milinkovic su Instagram: “Avanti Lazio, giustizia è fatta!”, recita la didascalia del suo post. Non servono spiegazioni: per il resto, si può festeggiare.