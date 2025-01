Lazio, Nuno Tavares si rifà il look in vista del derby: il video social

TUTTOmercatoWEB.com

Il derby è una cosa seria, un appuntamento al quale bisogna presentarsi nel miglior modo possibile e non solo dal punto di vista fisico, atletico e tecnico ma, perché no, anche da quello del look. Proprio in vista della stracittadina di questa sera Nuno Tavares ha deciso di farsi dare un'aggiustata e, sul proprio profilo TikTok, ha pubblicato un video in cui mostra le sue nuove treccine che questa sera i tifosi laziali si augurano veder sfrecciare sulla fascia mancina come qualche settimana fa.