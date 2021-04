Lazio, Reina: “Continuiamo a testa bassa. Ci aspettano nove battaglie”

Successo importantissimo della Lazio che, in extremis, supera l'ostacolo Verona. La firma è quella del Sergente Milinkovic che con una zuccata risolve la questione. Tre punti e porta inviolata per i biancocelesti che continuano la rincorsa a un posto in Champions. Pepe Reina, autore di un'ottima prova tra i pali, ha commentato la gara su Instagram: "Vittoria sofferta in un campo difficilissimo. Continuiamo a lavorare a testa bassa per essere pronti per queste nove battaglie. Sempre insieme squadra".