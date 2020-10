Lazio, Reina su Instagram festeggia: "Felice Dia de la Hispanidad" - FOTO

Oggi in Spagna si festeggia il Dia de la Hispanidad: festa nazionale in cui si ricorda la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo. Nonostante lui fosse genovese e quindi italiano, in Spagna si pensa che sia nato proprio in terra iberica (c'è da dire che la Spagna giocò comunque un ruolo importante all'interno delle varie scoperte geografiche, ndr). Il neo biancoceleste Pepe Reina non ha esitato a celebrare la festività su Instagram, scrivendo nel post dedicato: "Felice Dia de la Hispanidad! Nonostante i problemi, la pandemia e le divisioni, che non si dimentichi che il nostro paese è il migliore al mondo! Orgoglioso di essere spagnolo".

