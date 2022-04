Lazio - Sassuolo, chi è stato il migliore in campo? Il sondaggio del club – FOTO

La trentunesima giornata di campionato ha sorriso alla Lazio che ha battuto il Sassuolo 2 a 1 all’Olimpico, sotto gli occhi attenti del proprio pubblico. Una gara importante per i biancocelesti che hanno allontanato i malumori del derby e soprattutto hanno conquistato punti preziosi per la corsa all’Europa. Come di consueto la società, tramite i canali social ufficiali, ha lanciato il sondaggio per eleggere il migliore in campo. Quattro sono i candidati al titolo, si tratta di: Sergej Milinkovic Savic, Manuel Lazzari, Lucas Leiva e Thomas Strakosha. Tutta la squadra è stata autrice di una buona prestazione ma questi si sono distinti per aver dato quel qualcosa in più sul campo, chi per i gol chi per le giocate. L’ultima parola ora spetta ai tifosi.

È arrivato il momento di eleggere l'MVP di #LazioSassuolo!

Scegli il tuo preferito ⤵️ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2022

