Lazio – Sassuolo, è il “Matchday”: la carica social del club – FOTO

Messa da parte la pausa per le nazionali è arrivato il momento di concentrarsi solo sul campionato. L’attesa sta per finire e tra poche ore la Lazio scenderà di nuovo in campo per affrontare il Sassuolo. La gara è in programma alle 18, tra le mura amiche dell’Olimpico. I biancocelesti avranno l’onere di riscattare la brutta prestazione e il risultato del derby, sarà una sfida importantissima anche per i punti in palio. L’obiettivo di Sarri e deii suoi ragazzi è l’Europa, da qui parte la corsa. La società come di consueto, tramite i canali social ufficiali, ha voluto ricordare l’appuntamento. In allegato, il link per poter assistere al match che sarà trasmesso in esclusiva solo su Dazn.

