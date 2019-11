Lazio, Strakosha pronto a ricominciare: "Tornato nel mood biancoceleste!" - FOTO

Non tutti i calciatori hanno potuto godere del meritato riposo, durante questa sosta di campionato. Tanti giocatori della Lazio sono stati impegnati, in questi giorni, con le rispettive Nazionali. Tra questi anche Strakosha, che con la sua Albania non è riuscito a conquistare la qualificazione a Euro 2020. Ora è il momento di tornare a Roma e vestire nuovamente la casacca biancoceleste: c'è ancora tanto da lavorare per raggiungere gli obiettivi prefissati. Il portiere del club capitolino è pronto, l'entusiasmo di ricominciare all'ombra del Colosseo tanto: "Tornato nel 'mood' Lazio!". La testa, da questo momento, sarà concentrata solamente sui prossimi impegni in biancoceleste.

