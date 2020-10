Lazio, sui social celebrato Correa: man of the match con l'Argentina - FT

Entro, spacco, esco, ciao. Questo l'iter, citando il rapper Salmo, fatto da Correa durante la sfida contro la Bolivia utile per la qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022. Il Tucu è subentrato al 59' al posto di Ocampos e ha trovato il gol decisivo all'80', portando la sua Argentina in testa alla classifica a punteggio pieno.

CELEBRAZIONI BIANCOCELESTI - L'attaccante è stato celebrato anche dagli altri biancocelesti per cui gioca, la Lazio, attraverso dei post sui profili social ufficiali. Il club capitolino ha pubblicato le foto della partita, dove è risultato il man of the match. In questo stato di forma, contro la Sampdoria, sua ex squadra. potrebbe fare la differenza.

