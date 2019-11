Lazio, uova e farina per Lazzari: che “festa” a sorpresa - VIDEO

Sarebbero mai potuti passare inosservati i 26 anni del nuovo pupillo di casa Lazio? Arrivato in estate, Manuel Lazzari ha conquistato tutti. Mister, tifosi e specialmente i compagni che lo vivono tutti i giorni. E che hanno dimostrato tutto il proprio affetto per l'ex Spal nel modo più maturo possibile: comprando uova e tanta farina, ovviamente. Nel video pubblicato dalla Lazio sul profilo ufficiale Instagram, l'esterno biancoceleste viene prima sapientemente accerchiato da tutto il gruppo - che non lo fa sospettare di nulla -, e poi “aggredito” con la meno smacchiabile delle feste a sorpresa. Come si vede a fine scherzo, missione riuscita. Lazzari ringrazia nei commenti, mentre Cataldi si palesa come la mente dell'operazione: “Ao, io ero l’artefice di tutto e me so ritrovato con un uovo in testa. Un sogno”. Tutto bellissimo.

