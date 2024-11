Lazio, Vecino non demorde: "Continuiamo a lottare, insieme!"

TUTTOmercatoWEB.com

Una serata amara per la Lazio che interrompe la serie di vittorie, pareggiando 0-0 contro il Ludogorets, tra il rammarico per le occasioni avute e quello per un rigore solare non fischiato. Una serata che, però, serve solo per imparare e spingere a lavorare di più per raggiungere traguardi importanti e alla portata della squadra di Baroni. Un messaggio lanciato anche dallo stesso Matias Vecino che su Instagram, al termine del match, ha scritto: "Sicuramente non è stata una grande serata per noi ma continuiamo a pedalare tutti insieme come abbiamo fatto fino adesso! Allo stesso tempo sono molto felice ed orgoglioso di arrivare alle mie 100 presenze con i colori biancocelesti!".