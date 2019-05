Lazio, Wallace saluta la stagione: "Posso fare meglio, ho imparato tanto!" - FOTO

Finale di stagione difficile per Wallace, soprattuto dopo la prestazione negativa contro l’Atalanta in campionato. Il brasiliano, in ogni caso, si è sempre messo a disposizione cercando di guadagnare la fiducia di mister Inzaghi. Potrebbe essere l’ultima stagione con la maglia biancoceleste: l’esperienza a Roma ha segnato in modo indelebile la sua carriera calcistica. Oggi è terminato il campionato, Wallace ci ha tenuto lasciare un pensiero sul suo profilo Instagram: “Grazie Dio per un’altra stagione che oggi si chiude. So che posso fare meglio, ho imparato tanto quest’anno, in cui ci sono stati tanti successi e tanti errori. Tutto questo mi rende più forte: in questo campionato è arrivato un titolo e buone prestazioni. Grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto nelle vittorie e anche nelle sconfitte!”.

