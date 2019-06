Mondiale femminile, la Lazio incoraggia l'Italia rosa del calcio - FT

Il "forza ragazze" di tutta Italia racchiuso nel tweet della Lazio. A ridosso della partita della nazionale femminile contro l'Australia, anche il club biancoceleste ha voluto mandare alle azzurre un messaggio di incoraggiamento in vista della Coppa del Mondo. La prima da 20 anni per l'Italia rosa del calcio che, partecipando alla spedizione francese, ha superato anche il risultato della corrispettiva nazionale maschile, eliminata prima di arrivare al Mondiale di Russia 2018. Insieme alla Coppa del Mondo Under 20 e ai prossimi Europei Under 21, il tricolore calcistico è rappresentato dalle ragazze del ct Milena Bartolini.

