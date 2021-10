Murgia, che emozione: il ricordo del primo gol con la Lazio – VIDEO

Alessandro Murgia non veste più la maglia biancoceleste, attualmente sta vivendo una nuova esperienza al Perugia ma per lui la Lazio continuerà ad essere nel suo cuore. Con la maglia biancoceleste ha esordito e segnato il suo primo gol in Serie A. La gara era Lazio – Torino del 23 ottobre del 2016, segnò il secondo gol all’84’. Lo ha ricordato con un video condiviso sul suo profilo Instagram scrivendo: “Il primo gol non si scorda mai!”

