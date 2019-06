Nadal vince il Roland Garros e Luis Alberto applaude: "Il migliore della storia"

NADAL ROLAND GARROS LUIS ALBERTO - Rafael Nadal vince ancora una volta il Roland Garros. Il tennista spagnolo vince per la dodicesima volta nello Slam francese e si conferma dominatore della terra battuta. L'atleta spagnolo è stato idolatrato dai suoi connazionali a cominciare da Luis Alberto. Il giocatore della Lazio ha condiviso una foto su Instagram che ritrae i dodici successi di Nadal a Parigi accompagnata dal messaggio: "Miglior atleta spagnolo nella storia e non so se del mondo, ma sicuramente è quello che meglio rappresenta lo sport".

Durmisi: "Resto, ho 5 anni di contratto"

Calciomercato Lazio, occhi su Vogt

TORNA ALLA HOME PAGE