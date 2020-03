Romelu Lukaku: "Jordan il mio miglior amico, indimenticabile il suo assist contro il Portogallo"

Si sono ritrovati quest’anno in Serie A, pur non avendo l’opportunità di affrontarsi direttamente sul campo. Jordan Lukaku, che ha collezionato quest’anno soltanto due presenze con la Lazio, era infatti in panchina in entrambe le sfide giocate contro l’Inter del fratello Romelu. Di qualche settimana fa le dichiarazioni con cui l’esterno biancoceleste difendeva l’ex United da alcuni attacchi ricevuti in Belgio. Attraverso un question and answer su Instagram Romelu Lukaku ha dato un’ulteriore testimonianza del rapporto speciale tra i due: “Il mio migliore amico? È Jordan”. I due hanno vissuto insieme tanti momenti speciali, due li ha ricordati l’attaccante nerazzurro. Il primo è legato a Junior Malanda, l’amico ex Wolfsburg scomparso tragicamente in un incidente nel 2015: “Il mio ricordo più bello è quando a dodici anni lo incontrai per la prima volta insieme a Jordan, quell’anno fu una ‘droga’”. Poi il gol preferito in Nazionale: “Quello contro il Portogallo su assist di mio fratello”. Quella del marzo 2016 era un’amichevole, ma quel gol non si può scordare.

Romelu Lukaku a marqué ce soir le goal de la Belgique face au Portugal... Sur un assist de son petit frère Jordan ! pic.twitter.com/uKGgkcIbs1 — Everton FC Belgique (@BelgianToffees) March 29, 2016

