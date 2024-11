Calciomercato | Berardi ritrova il gol un anno dopo. E a gennaio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna al gol Domenico Berardi. L'esterno del Sassuolo non segnava da 11 mesi, per la precisione dal 12 dicembre 2023 in cui fece una doppietta nel 2-2 in casa dell’Udinese. Il capitano dei neroverdi torna titolare dopo il lungo infortunio e sigla su rigore l'1-0 decisivo contro il Mantova. Adesso l'obiettivo è tornare in forma in vista del mercato di gennaio. L'ex obiettivo della Lazio, a lungo accostato ai biancocelesti sotto la guida di Sarri, di recente non ha nascosto il desiderio di misurarsi con una piazza più importante. "Se dopo questi mesi sarò al 100% e arriverà l’offerta giusta, andrò via. Altrimenti resterò qui fino a giugno. Valuteremo con la società come sempre" aveva dichiarato lo stesso Berardi in un'intervista a La Gazzetta dello Sport. Come riportato da TMW, l'Atalanta sembra interessata, e la Dea aveva lo aveva già cercato in passato ma lui rifiutò. Ora i tempi sembrano maturi per un trasferimento, chissà se i bergamaschi si rifaranno sotto nel mercato di gennaio. Intanto Berardi aspetta e punta a tornare al 100% per tornare in nazionale e meritarsi palcoscenici che in passato ha solo sfiorato.