Calciomercato, Biglia ad un passo dai turchi del Karagumruk

Lucas Biglia sta per iniziare una nuova avventura in Turchia. L'ex calciatore biancoceleste è infatti arrivato ai titoli di coda con il Milan e sembra essere ad un passo dal Karagumruk. Nel club turco militano anche altri due ex della Serie A: Zukanovic e il portiere Viviano. L'argentino, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà è atteso per domani.

DIRETTA - Calciomercato Lazio, arriva Muriqi e ritorna Kim Min Jae. Ma le cessioni...

Calciomercato Lazio, oggi è il giorno di Muriqi: l'arrivo a Roma, poi le visite

Torna alla home page