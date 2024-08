Calciomercato | Conceicao in Serie A: la Juve piazza il colpo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO - Non solo Nico Gonzalez a 38 milioni di euro annui, la Juve nelle scorse ore ha trovato l'accordo anche per Francisco Conceicao, esterno portoghese e figlio di Sergio, ex giocatore della Lazio. Il classe 2002, reduce da un ottimo Europeo con il Portogallo, è atteso lunedì a Torino per le visite mediche con la Vecchia Signora e la firma sul nuovo contratto. Si trasferirà sulla base del prestito secco, ma con un conguaglio di 7 milioni di euro che i bianconeri riconosceranno al Porto.