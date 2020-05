Calciomercato, dalla Spagna: la Lazio sul richiestissimo talento di proprietà del Real

L'ultimo profilo accostato alla Lazio per la prossima sessione di calciomercato è Oscar Rodriguez. Il centrocampista, di proprietà del Real Madrid ma attualmente tra le fila del Leganes, ha mostrato un talento in continua crescita che non è sfuggito alle big d'Europa. Secondo quando riporta El Transistor, ci sarebbero più di dieci club interessanti al classe '98. Tra questi, oltre a Schalke 04 e Sporting Lisbona, anche la Lazio. Seguendo il parere degli esperti di mercato, il suo valore sarebbe cresciuto fino a raggiungere gli 11 milioni di euro. La cifra però potrebbe facilmente continuare a salire, soprattutto nel caso in cui il Leganes si salvasse dalla retrocessione in Seconda Divisione. Con quasi 40 giocatori in rosa, i 'Blancos' si presentano alla prossima sessione di mercato con una situazione complicata. Quella di Oscar Rodriguez potrebbe essere una delle operazioni per fare cassa e sfoltire il gruppo. Le corteggiatrici non mancano: anche i biancocelesti lo tengono nei propri radar.

Lazio, Pulcini: "Il CTS non ha voluto ascoltare la voce del medico del calcio"

Lazio, Ledesma e la Coppa Italia di 11 anni fa: "Consegnai a Rocchi la fascia da capitano"

TORNA ALLA HOMEPAGE