Calciomercato, derby della Lanterna per Candreva: anche la Samp è sul calciatore

Il campionato deve ancora iniziare, ma dalle parti di Genova c'è già clima di derby. Le due compagini del capoluogo ligure si affronteranno sul fronte calciomercato. Entrambe si contendono Antonio Candreva. L'esterno destro dell'Inter era finito, da qualche ora, nel mirino del Genoa. L'ex Lazio rischia di non trovare spazio quest'anno nei titolari di Conte complice anche l'arrivo di Hakimi dal Borussia Dortmund. Per questo, il calciatore è in uscita e in cerca di una nuova avventura. Come riporta Gianluca Di Marzio, anche la Sampdoria sarebbe interessata a Candreva per la corsia di destra. Il Grifone sta virando su altri obiettivi come l'ex Roma Zappacosta rientrato al Chelsea. Il centrocampista nerazzurro richiede un triennale da 1,5 milioni all'anno e Ferrero potrebbe soddisfare le sue pretese.