Calciomercato, il Fulham "rinuncia" a Romagnoli? C'è un grosso indizio...

Il Fulham continua a cercare un difensore per rinforzare il reparto arretrato. Il club inglese non ha ancora accantonato le speranze di portare in Premier Romagnoli che però è a un passo dal diventare un calciatore della Lazio. Proprio per questo nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Cottagers hanno avanzato non una ma ben due offerte per il francese classe 1997 Issa Diop in forze al West Ham. Una mossa che spinge ulteriormente Romagnoli in direzione Capitale.