Calciomercato, Jorginho ammette: "Voglio tornare in Italia!". E la Lazio....

Jorginho ha ritrovato la Nazionale. Il centrocampista dell'Arsenal è stato convocato dal commissario tecnico Spalletti per i prossimi appuntamenti contro la Macedonia del Nord e l'Ucraina, decisivi per la Qualificazione a Euro2024. Nel corso della conferenza stampa, sostenuta oggi da Coverciano, l'ex Napoli ha espresso il proprio desiderio di far ritorno in Italia: "Sono molto in dubbio, vorrei tornare ma non so quale può essere il momento giusto. Voglio tornare sì, ma non so quando, sento di avere ancora cose da fare all'Arsenal. Per me è sempre bello giocare all'Olimpico, speriamo sarà pieno e non vedo l'ora, non ho nessun blocco, zero". In estate il nome di Jorginho era stato accostato a più riprese alla Lazio. Il regista sotto la guida di Sarri si è espresso al suo massimo livello e l'accostamento ai biancocelesti è la logica conseguenza di un rapporto che ancora li lega.