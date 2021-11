Calciomercato Lazio, anche l'Inter su Kostic per gennaio: la situazione

La finestra di mercato di gennaio si avvicina e i club iniziano a valutare le varie opportunità che gli si presenteranno. La Lazio in estate sembrava a un passo da Filip Kostic che resta comunque un obiettivo dei biancocelesti. I capitolini dovranno però fronteggiare la concorrenza dell'Inter che già a gennaio potrebbe fiondarsi sul serbo. I nerazzurri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, stanno valutando la cessione di Perisic dato che il suo contratto scade a fine stagione e la prossima sessione potrebbe essere l'ultima utile per monetizzare dal suo cartellino. Il sostituto perfetto per il 3-5-2 di Inzaghi sarebbe proprio Kostic, in rotta con l'agente Fali Ramadani e in avvicinamento ad Alessandro Lucci, procuratore di altri 4 calciatori dell'Inter. Nelle prossime settimane si capirà meglio la strategia di mercato della società.