Calciomercato Lazio | Cancellieri richiesto anche in Serie A: due club su di lui

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Matteo Cancellieri difficilmente sarà alla Lazio. L'esterno classe 2002 si sta impegnando sotto le Tre Cime di Lavaredo per convincere Baroni a trattenerlo, ma il sovraffollamento di esterni sulla fascia destra - tra Tchaouna e Isaksen, più Pedro all'occorrenza - lo spinge sempre più lontano dalla Capitale. D'altronde, l'ex Verona è uno dei componenti della rosa con maggiore mercato. Cercato sia in Italia che all'estero, piazzarlo non dovrebbe essere un problema per la Lazio. In questo senso, secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, alla corsa per Cancellieri si sarebbero aggiunti anche il Cagliari e il Parma di mister Fabio Pecchia, che avrebbero effettuato un sondaggio per valutare la fattibilità dell'operazione. Della lista delle interessate fanno parte anche il Venezia e il Rennes.

Pubblicato il 20/07 alle 00.10