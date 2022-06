Calciomercato Lazio, Canovi: “Romagnoli alla fine si farà, ma prima...”

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Ha parlato a Radiosei il procuratore Dario Canovi, che ha fatto una panoramica sul calciomercato, in particolar modo quello della Lazio. Approvati gli acquisti di Marcos Antonio e quello possibile di Carnesecchi, l’agente si è sbilanciato sulla questione Romagnoli, ormai da tempo oggetto del desiderio dei biancocelesti: “Quest'anno non ha giocato molto con il Milan, che ha puntato su altri profili. Secondo me alla fine la trattativa con la Lazio andrà in porto. Lui è laziale e credo che questo aspetto conti. Se la società gli fa un’offerta equa non penso ci saranno problemi. L’unico ostacolo al momento è che il club deve cedere Acerbi prima di poter concludere l’affare. Non si tratta di un compito semplice. Il calciatore non è più giovanissimo e non ci sono troppe squadre disposte a spendere le cifre richieste dalla Lazio. La stessa Inter a mio avviso non è disposta a fare una spesa folle per il giocatore".