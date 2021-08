Calciomercato Lazio, Correa all'Inter e ora assalto a Kostic: la situazione

La Lazio sta per cedere Correa all'Inter, poi partirà l'assalto a Filip Kostic. L'accordo con l'esterno serbo è totale, chiuso da settimane e prevede un contratto di quattro anni (più opzione) da oltre due milioni a stagione. L'intesa con l'Eintracht non è lontana, anzi. Si può chiudere in prestito oneroso (circa due milioni) e riscatto fissato tra i 17 e i 18 milioni di euro. La svolta potrebbea arrivare non appena sarà definita la cessione di Correa ai nerazzurri, quindi già nelle prossime 48 ore. Kostic aspetta solo la Lazio, ha già comunicato la sua scelta ai dirigenti dell'Eintracht, sembra abbia pure parlato di Roma e della Lazio con Milinkovic. Suo compagno di nazionale. Attenzione, però, a Brandt e a un nome a sorpresa. Kostic spera di no, ma con la Lazio mai dire mai...

Pubblicato il 24/08