Calciomercato Lazio, cresce l'interesse per Torreira: la situazione

Sono tanti i nomi che in queste settimane ruotano attorno alla Lazio. La società sarà impegnata in una sessione di calciomercato molto complessa tra cessioni e acquisti che dovranno essere portati a termine per rinforzare la rosa a disposizione di Sarri. Tra i vari profili sondati c'è anche quello di Lucas Torreira, centrocampista di proprietà dell'Arsenal che non è stato riscattato dalla Fiorentina.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com infatti i viola volevano uno sconto sul giocatore e con l'entourage dell'uruguaiano non è stata trovata l'intesa. In questo contesto si è inserita la Lazio interessata al calciatore. Il patron Claudio Lotito proverà a giocare d'anticipo e i prossimi giorni potrebbero svelare nuovi scenari.