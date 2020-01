Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Biancocelesti su Advincula"

Luis Advincula è il nome nuovo in casa Lazio per l'attuale finestra di calciomercato. Secondo quanto riportato da fichajes.com, il laterale destro del Rayo Vallecano avrebbe comunicato la volontà di lasciare il club spagnolo, anche e soprattutto perché crede che continuare a giocare nella squadre di Paco Jémez potrebbe mettere a rischio la sua partecipazione alla prossima edizione della Copa America. Tra le offerte che il giocatore starebbe valutando, una arriverebbe dalla Serie A, nonostante ci siano buone possibilità di approdare tanto in Premier League che in Liga. A queste indiscrezioni si aggiungono quelle di Todofichajes.com, secondo cui sarebbe la Lazio la squadra italiana interessata al ventinovenne peruviano. Tuttavia, i biancocelesti dovranno fare i conti con la concorrenza del Crystal Palace, che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore.

