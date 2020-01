Lazio - Cremonese, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

COPPA ITALIA, DOVE VEDERE LAZIO - CREMONESE IN TV - Dieci vittorie consecutive in Serie A, una Supercoppa Italiana in più in bacheca e i 120 anni di storia festeggiati in grande stile tra Piazza della Libertà e lo Stadio Olimpico. Il 2020 della Lazio non sarebbe potuto cominciare in modo migliore. E ora riparte anche la Coppa Italia: competizione cara a Inzaghi e alla società, chiamata a difendere il trofeo alzato lo scorso 15 maggio. Come già è accaduto nelle passate due stagioni, i biancocelesti giocheranno la partita inaugurale del torneo in casa contro una squadra di Serie B. Prima Cittadella e Novara, ora la Cremonese. Il calcio d'inizio di questo ottavo di finale è in programma martedì 14 gennaio alle ore 18:00, e la partita sarà visibile in chiaro su Rai Due. Per chi volesse guardare Lazio - Cremonese su pc, tablet e smartphone, il match verrà trasmesso anche in streaming - sempre su Rai Due - tramite Rai Play. Il portale online della tv del servizio pubblico, raggiungibile sia scaricando l'app che dal browser.

