Calciomercato Lazio, dalla Turchia: “Il Fenerbahce ha chiamato per Muriqi”

MERCATO - La sessione invernale di calciomercato si avvicina e iniziano ad arrivare le prime indiscrezioni. C'è l'impressione che la Lazio possa muoversi sia in entrata che in uscita. Uno dei possibili partenti è Vedat Muriqi che, dopo un anno difficile con Inzaghi, sta trovando diverse avversità anche con Sarri. Il centravanti kosovaro ha delle richieste dalla Turchia. Come riporta il portale Bursahakimiyet, il Fenerbahce avrebbe messo di nuovo gli occhi su di lui e avrebbe contattato la Lazio per sondare il terreno. La volontà del club sarebbe quella di riportare il classe 1994 a Istanbul. La Lazio sarebbe pronta a cedere il suo numero 91 a titolo definitivo e il calciatore sarebbe disposto a un ritorno in maglia gialloblù. Il valore di mercato attuale si aggira intorno agli 8 milioni di euro. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, la società biancoceleste tornerebbe sul mercato per prendere un altro vice Immobile. Il nome più caldo nelle ultime settimane è quello di Botheim del Bodo/Glimt.