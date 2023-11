Calciomercato Lazio | De Paul nel mirino di un'altra big di Serie A: possibile assalto a gennaio

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La scorsa estate il nome di Rodrigo De Paul è stato più volte accostato alla Lazio ma alla fine i biancocelesti per sostituire Milinkovic Savic hanno optato per Kamada e Guendouzi. Non è da escludere comunque che l'argentino possa tornare in auge, ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport un'altra formazione del nostro campionato sarebbe pronta all'assalto a gennaio.

Si tratta della Juventus che per via delle defezioni di Pogba e Fagioli ha bisogno di forze fresche a centrocampo. Sarebbe il rinforzo ideale per puntellare la rosa e renderla ancora più competitiva in vista della volata scudetto. La sua esperienza pregressa nel campionato italiano è piuttosto gradita al tecnico juventino Massimiliano Allegri che proprio per questo motivo lo preferirebbe all'astro nascente del Tottenham Pierre-Emile Hojbjerg, seguito da tempo dal duo Giuntoli-Manna.